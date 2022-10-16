«Мне так хочется рыдать»: Регина Тодоренко призналась, что у нее сдают нервы

Телеведущая Регина Тодоренко в субботу пожаловалась на чувство усталости, которое накатило на нее из-за напряженной работы в проекте «Ледниковый период».

«Мне так хочется рыдать», - призналась девушка своим подписчикам.

По словам Регины, сейчас она сосредоточена на семье и работе. При этом она, вынужденная разрываться между сыновьями и проектом, требующим максимальной физической отдачи, чувствует, что нервы потихонечку сдают.

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