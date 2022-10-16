«Мне так хочется рыдать»: Регина Тодоренко призналась, что у нее сдают нервы

Регина Тодоренко и Александр Энберт

Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото: соцсети

Участие в проекте «Ледниковый период» оказалось слишком сложным испытанием для матери двоих детей.

Телеведущая Регина Тодоренко в субботу пожаловалась на чувство усталости, которое накатило на нее из-за напряженной работы в проекте «Ледниковый период».

«Мне так хочется рыдать», - призналась девушка своим подписчикам.

По словам Регины, сейчас она сосредоточена на семье и работе. При этом она, вынужденная разрываться между сыновьями и проектом, требующим максимальной физической отдачи, чувствует, что нервы потихонечку сдают.

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В «Ледниковом периоде» она участвует в паре с профессиональным фигуристом Александром Энбертом.

«Самое обидное в проекте «Ледниковый период» - это не упасть на прокатах, а подвести партнера. Сане надо памятник поставить за его терпение и выдержку. Я сейчас не в лучшей форме, да и после вторых родов восстанавливаться чуть тяжелее, чем после первых. Но я очень стараюсь», - написала Тодоренко, пообещав Энберту, что не подведет его.

Напомним, дома Регину ждут ее супруг Влад Топалов и два сына - Михаил и Мирослав.

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