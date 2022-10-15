«Нам нельзя было быть вместе»: Кондулайнен честно высказалась о романе с Жириновским

В своей время Елена Кондулайнен считалась главным секс-символом Советского союза. За актрисой ухаживали многие коллеги по цеху и даже политики.
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Одним из тех, кто оказывал знаки внимания красавице-блондинке, был Владимир Жириновский. Слухи о романе пары появились после того, как депутат признался, что не знает никого из актеров, кроме Кондулайнен.
Елена долгое время игнорировала сплетни, однако в итоге прокомментировала их в интервью программе «Малахов» на телеканале «Россия 1».
«Он стратег, умница большой. Я дорожила и ценила его. Но мы оба Собаки, нам нельзя было бы быть вместе, иначе мы бы все потеряли. Я понимала — он может откликнуться на мой зов, а я на его», — поделилась артистка.
Кондулайнен отметила, что чувствовала симпатию со стороны Жириновского, однако так и не смогла сделать серьезный шаг на встречу. Владимир Вольфович тоже не решился переступить черту.
Смерть политика стала для актрисы ударом. В то время она восстанавливалась после инсульта, поэтому даже не смогла прийти на похороны.
«Я была больна, не могла проводить его», — рассказала Кондулайнен.