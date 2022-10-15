«Нам нельзя было быть вместе»: Кондулайнен честно высказалась о романе с Жириновским

В своей время Елена Кондулайнен считалась главным секс-символом Советского союза. За актрисой ухаживали многие коллеги по цеху и даже политики.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Одним из тех, кто оказывал знаки внимания красавице-блондинке, был Владимир Жириновский. Слухи о романе пары появились после того, как депутат признался, что не знает никого из актеров, кроме Кондулайнен.

Елена долгое время игнорировала сплетни, однако в итоге прокомментировала их в интервью программе «Малахов» на телеканале «Россия 1».