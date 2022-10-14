«Крепкого здоровья, в первую очередь»: Татьяна Навка поддержала Валентина Юдашкина

Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети

Прославленная спортсменка Татьяна Навка обратилась к именитому кутюрье по особому поводу.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оказалась в числе знаменитостей, которые предпочли публично поздравить кутюрье Валентина Юдашкина с днем рождения.

В своих соцсетях Татьяна Навка разместила публикации, в которых пожелала известному модельеру здоровья.

«Маэстро моды, Валентин Юдашкин, с днем рождения, мой друг! Переоценить твой вклад в мировую и российскую моду просто невозможно! Твой стиль, вкус, видение и трудолюбие не перестают меня восхищать, а слово «династия» в мире российской моды, как мне кажется, ассоциируется с твоей замечательной крепкой и дружной семьей. Крепкого здоровья, в первую очередь, и бесконечного вдохновения — во вторую, а в остальном — просто будь счастлив!» — написала Татьяна Навка.

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Напомним, 14 октября Валентину Юдашкину исполнилось 59 лет. Кутюрье публично поздравили его жена Марина Юдашкина и дочь Галина Юдашкина. 

В числе знаменитостей, пожелавших модельеру здоровья, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Инна Михайлова, Инна Маликова, Игорь Гуляев, Эвелина Хромченко и другие.

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