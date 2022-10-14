«Крепкого здоровья, в первую очередь»: Татьяна Навка поддержала Валентина Юдашкина

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, 14 октября Валентину Юдашкину исполнилось 59 лет. Кутюрье публично поздравили его жена Марина Юдашкина и дочь Галина Юдашкина.

В числе знаменитостей, пожелавших модельеру здоровья, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Инна Михайлова, Инна Маликова, Игорь Гуляев, Эвелина Хромченко и другие.