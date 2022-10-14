«Была только другом?»: на канале Карпович появилось послание Прилучному

Место Мирославы Карпович займет звезда сериала «Склифосовский» Екатерина Иванова.

Любопытно, что до этого Павел Прилучный выпустил пост, посвященный Мирославе Карпович в соцсетях, в котором поблагодарил ее за все хорошее. А потом заявил, что они не были парой.

Поклонники Мирославы Карпович опешили от такого стечения обстоятельств и не стали молчать, высказывая свои мысли в телеграме фанатов артистки.