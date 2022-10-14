«Была только другом?»: на канале Карпович появилось послание Прилучному

Мирослава Карпович.

Мирослава Карпович. Фото: Global Look Press

 Стало известно, что Мирославу Карпович убрали из спектакля с Павлом Прилучным.

После женитьбы Павла Прилучного на Зепюр Брутян из спектакля «Косметика врага» убрали артистку Мирославу Карпович, с которой «мажор» встречался до своей супруги. В постановке, напомним, они были задействованы оба.

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Место Мирославы Карпович займет звезда сериала «Склифосовский» Екатерина Иванова.

Любопытно, что до этого Павел Прилучный выпустил пост, посвященный Мирославе Карпович в соцсетях, в котором поблагодарил ее за все хорошее. А потом заявил, что они не были парой.

Поклонники Мирославы Карпович опешили от такого стечения обстоятельств и не стали молчать, высказывая свои мысли в телеграме фанатов артистки.

«Была только другом, значит?», «Если она такой хороший друг, почему на свадьбе не была? Почему больше не общаетесь?», «Очень некрасиво Прилучный заливает», — прокомментировали поклонники.

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