Перешла все допустимые границы: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» предстала в полупрозрачном нижнем белье

Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно показала снимок из серии «только для взрослых».

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно имеет реноме дамы смелой, дерзкой и не склонной к комплексам.

За последние несколько месяцев Саша Черно заметно похудела, избавившись от нескольких десятков лишних килограммов.

Уверенная в себе и своей красоте, Саша Черно решила, что ей уже можно демонстрировать на публике себя не только в нарядах, но и без них.

В микроблоге похудевшая Черно разместила дерзкое фото в черном нижнем белье.

В кадре Саша Черно, облаченная в полупрозрачное белье, томно забросила волосы на плечо и подхватила руками грудь. 

Пользователи Сети демарш Черно не оценили, заявив, что гордиться такой фигурой, по меньшей мере странно. По их мнению, Саша Черно перешла все допустимые границы.

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Саша Черно в нижнем белье. Фото: соцсети

«Ну похудела, молодец. Но пока не стоит такие фоточки выкладывать все-таки», «Спасательный круг могла бы и снять», «Как это теперь развидеть», «Она, конечно, похудела, но недостаточно, чтобы выставлять себя в белье», — высказались комментаторы.

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