Перешла все допустимые границы: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» предстала в полупрозрачном нижнем белье

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно имеет реноме дамы смелой, дерзкой и не склонной к комплексам.

За последние несколько месяцев Саша Черно заметно похудела, избавившись от нескольких десятков лишних килограммов.

Уверенная в себе и своей красоте, Саша Черно решила, что ей уже можно демонстрировать на публике себя не только в нарядах, но и без них.

В микроблоге похудевшая Черно разместила дерзкое фото в черном нижнем белье.