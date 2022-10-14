«Всегда буду рядом»: Марина Юдашкина публично поклялась перед мужем в особенный день

Четырнадцатого октября отмечает свой день рождения известный модельер Валентин Юдашкин. Мэтру исполнилось пятьдесят девять лет.
Самой первой знаменитость поздравила его жена, 63-летняя Марина Юдашкина. Она посвятила супругу публикацию в микроблоге, в которой призналась ему в любви и дала клятву верности.
«Валечка! Поздравляю тебя с днем рождения! Сегодня я хочу поблагодарить твоих родителей за то, что они воспитали тебя настоящим мужчиной и хорошим человеком, я благодарю твоих друзей за то, что они помогали в трудной ситуации, а тебе, дорогой я желаю только, чтобы ты всегда был здоров и счастлив! Я люблю тебя и всегда буду рядом», - написала Марина Юдашкина.
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Многочисленные поклонники звездного семейства присоединились к поздравлениям. Они желают Валентину Юдашкину здоровья и долгих лет жизни.