«Всегда буду рядом»: Марина Юдашкина публично поклялась перед мужем в особенный день

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Многочисленные поклонники звездного семейства присоединились к поздравлениям. Они желают Валентину Юдашкину здоровья и долгих лет жизни.