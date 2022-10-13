«Их совесть сожрет»: Славу вывели из себя сбежавшие за границу артисты

Последние несколько месяцев разделили отечественный шоу-бизнес на два лагеря. Одна часть артистов покинула Россию, а другая — осталась на родине.
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Слава (Анастасия Сланевская) не стала сбегать за границу. Более того, поведение уехавших коллег вывело ее из себя.
Певица гневно раскритиковала эмигрировавших звезд на своей странице в соцсети. Больше всего ей не понравилось, что артисты начали «открывать свои рты» только после того, как оказались в других странах.
«Немного наплакалась, потому что несправедливость очень бесит. Их совесть потом сожрет! И если бог не Тимошка, то он видит немножко», — высказалась вокалистка.
Слава заверила, что не покинет Россию, несмотря на то что имеет все возможности.
«Я всегда буду с вами, всегда буду со своей страной, при любых обстоятельствах. При самых страшных и самых тяжелых. Я люблю свою страну и свою родину. Я никогда ее не брошу», — резюмировала Слава.