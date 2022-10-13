«Их совесть сожрет»: Славу вывели из себя сбежавшие за границу артисты

Последние несколько месяцев разделили отечественный шоу-бизнес на два лагеря. Одна часть артистов покинула Россию, а другая — осталась на родине.

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Слава (Анастасия Сланевская) не стала сбегать за границу. Более того, поведение уехавших коллег вывело ее из себя.

Певица гневно раскритиковала эмигрировавших звезд на своей странице в соцсети. Больше всего ей не понравилось, что артисты начали «открывать свои рты» только после того, как оказались в других странах.