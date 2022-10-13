Невеста Киркорова пожаловалась на угрозы в свой адрес

Диджея Катю Гусеву прозвали невестой Филиппа Киркорова. После того, как поп-король развелся с Аллой Пугачевой, девушка часто появлялась в его компании.

В интервью Алене Жигаловой Гусева рассказала, что поклонницы артиста не давали ей проходу и забрасывали угрозами директ.

«Фанатки слали мне проклятья, хотели, чтобы я умерла. Обещали мне проблемы со здоровьем», — заявила Гусева.

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После этого Женя призналась, что начала чаще ходить в церковь.