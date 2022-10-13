«Я отвлекаю людей от негатива»: почему Волочкова решила петь патриотические песни

Анастасия Волочкова регулярно дает спектакли, однако помимо балета успевает развиваться как певица. Так, сейчас артистка готовится к записи патриотических песен в дуэте с Владимиром Брилевым.

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«С Владимиром меня познакомили наши общие друзья. Мы действительно встретились в одном уютном ресторанчике. И у нас появилась такая идея: сделать тандем на патриотические песни. На одну из них записать очень трогательный клип», — рассказала Волочкова корреспонденту сайта Teleprogramma.pro.

Артистка отметила, что считает свою идею особенно актуальной в нынешнее сложное время. Творчеством звезда хочет поддержать родную страну и ее граждан.