Заперлись в банкетном зале на несколько часов: Волочкова уединилась в ресторане с красавцем Брилевым

Анастасия Волочкова не скрывает, что пользуется успехом у представителей сильного пола. Поклонники с интересом следят за личной жизнью балерины.
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Накануне артистка была замечена в одном известном загородном московском ресторане в компании Владимира Брилева. Пара заперлась в стеклянном банкетном зале заведения и провела там несколько часов.
Можно было бы многое предположить, однако танцовщица и певец сразу поставили точки над «i». Как стало известно сайту Teleprogramma.pro, встреча была не романтической, а рабочей.
Оказалось, Владимир и Анастасия договорились о создания совместного произведения. Скорее всего, пара исполнит одну (или несколько) легендарных советских песен.
Анастасия Волочкова и Владимир Брилев. Фото: пресс-служба