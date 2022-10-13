Заперлись в банкетном зале на несколько часов: Волочкова уединилась в ресторане с красавцем Брилевым

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Оказалось, Владимир и Анастасия договорились о создания совместного произведения. Скорее всего, пара исполнит одну (или несколько) легендарных советских песен.