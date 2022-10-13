Заперлись в банкетном зале на несколько часов: Волочкова уединилась в ресторане с красавцем Брилевым

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина провела вечер в компании певца.

Анастасия Волочкова не скрывает, что пользуется успехом у представителей сильного пола. Поклонники с интересом следят за личной жизнью балерины.

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Накануне артистка была замечена в одном известном загородном московском ресторане в компании Владимира Брилева. Пара заперлась в стеклянном банкетном зале заведения и провела там несколько часов.

Можно было бы многое предположить, однако танцовщица и певец сразу поставили точки над «i». Как стало известно сайту Teleprogramma.pro, встреча была не романтической, а рабочей.

Оказалось, Владимир и Анастасия договорились о создания совместного произведения. Скорее всего, пара исполнит одну (или несколько) легендарных советских песен.

Анастасия Волочкова и Владимир Брилев. Фото: пресс-служба

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