Жену сбежавшего Никиты Преснякова заметили на вечеринке в Москве

Жена старшего сына Кристины Орбакайте, Алена Краснова, не комментирует побег супруга из России. Никиту Преснякова на минувшей неделе заметили на литовской границе. Певец приехал на контроль на такси, а уже на европейской территории пересел в другую машину.

Телефоны у Красновой отключены. Однако из Москвы она не уехала. Алена пришла на вечеринку, которую организовала ее подруга. Девушка была в гордом одиночестве.

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Напомним, Кристина Орбакайте вместе с младшим сыном Дени Байсаровым тоже сейчас в России. Певица выложила фото, где они мило обнимают друг друга.