Жену сбежавшего Никиты Преснякова заметили на вечеринке в Москве

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press

Алена Краснова была без Никиты Преснякова.

Жена старшего сына Кристины Орбакайте, Алена Краснова, не комментирует побег супруга из России. Никиту Преснякова на минувшей неделе заметили на литовской границе. Певец приехал на контроль на такси, а уже на европейской территории пересел в другую машину.

Телефоны у Красновой отключены. Однако из Москвы она не уехала. Алена пришла на вечеринку, которую организовала ее подруга. Девушка была в гордом одиночестве.

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Напомним, Кристина Орбакайте вместе с младшим сыном Дени Байсаровым тоже сейчас в России. Певица выложила фото, где они мило обнимают друг друга.

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