Стало известно местонахождение Дени Байсарова

На минувшей неделе стало известно, что старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков якобы уехал из России в Европу. Молодого человека заметили на литовской границе. По данным инсайдеров, молодой человек пересек пограничный контроль пешком и потом сел в такси.

А вот о младшем внуке Аллы Пугачевой Дени Байсарове ничего не было известно. Писали, что 24-летний парень учился в кадетском корпусе в Чечне — именно там, где живет его отец Руслан Байсаров.

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Кристина Орбакайте в четверг все же отчиталась о местонахождении Дени. Певица показала подписчикам, что они вместе, в Москве.