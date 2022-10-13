Збруев рассказал, почему Крамарову приходилось «носить маску» и каким он был на самом деле

Народный артист РСФСР Александр Збруев в день рождения Савелия Крамарова рассказал, каким он запомнил легендарного комедийного актера, с которым снимался в «Большой перемене».

«Он хотел соответствовать тому, как его воспринимает зритель. Он хотел этому соответствовать, но, конечно, как человек, он был глубже того, что ему приходилось играть на экране. Это был намного более глубокий человек, который и картины собирал, и театром интересовался», — подчеркнул Збруев.

Он добавил, что Крамаров был очень востребован у режиссеров и любим зрителями:

«Там, где он снимался, он всегда был очень симпатичен. И когда его не было в кадре, хотелось, чтобы он поскорее появился. Это всегда было забавно».

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По мнению Александра Збруева, Савелию Крамарову приходилось «носить маску», чтобы соответствовать привычному образу.

«У него был такой образ, который позволял людям надеяться, что есть еще более смешные и нелепые люди, чем они сами. Воспринимали в духе: «Ага! Оказывается, есть еще и поглупее меня человек!» Однако это был кинематографический образ. Это была его маска.

Наверное, он хотел сыграть что-нибудь серьезное, но ему никто не дал бы этого сделать. Всем требовалась именно та маска, за которой он находился», — рассказал Збруев в интервью изданию РИА ФАН.