Поплавскую пристыдили за «дешевый наезд» на Бузову после сравнений с «отрыжкой поколения»

Рустам Солнцев уверен, что высказывания Яны Поплавской — главной Красной Шапочки СССР — явно не дотягивают до того мастерства, которым владеет он сам.
Так, экс-участник «Дома-2» в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» припомнил, что Поплавская сравнила Ольгу Бузову с «отрыжкой поколения». По мнению шоумена, это детский лепет.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если вспоминать о Бузовой, то нужно говорить не в бровь, а в глаз. Что это за размытые термины! Когда-то я назвал Ольгу, извините за самоцитирование, «родовой травмой Дома-2». Вот это вот в точку! Это то, что люди должны и хотели в тот момент услышать. Это процитировали все…
А вот «отрыжка поколения»… Извините, Яна, но сначала нужно самообразовываться, а потом уже в люди лезть. Я вообще не люблю Поплавскую. Она давно замечена в ненависти, а я ненавижу тех, кто ненавидит!» — добавил Рустам.