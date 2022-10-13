Поплавскую пристыдили за «дешевый наезд» на Бузову после сравнений с «отрыжкой поколения»

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» вспомнил, какими эпитетами сам когда-то награждал певицу.

Рустам Солнцев уверен, что высказывания Яны Поплавской — главной Красной Шапочки СССР — явно не дотягивают до того мастерства, которым владеет он сам.

Так, экс-участник «Дома-2» в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» припомнил, что Поплавская сравнила Ольгу Бузову с «отрыжкой поколения». По мнению шоумена, это детский лепет.

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«Если вспоминать о Бузовой, то нужно говорить не в бровь, а в глаз. Что это за размытые термины! Когда-то я назвал Ольгу, извините за самоцитирование, «родовой травмой Дома-2». Вот это вот в точку! Это то, что люди должны и хотели в тот момент услышать. Это процитировали все…

А вот «отрыжка поколения»… Извините, Яна, но сначала нужно самообразовываться, а потом уже в люди лезть. Я вообще не люблю Поплавскую. Она давно замечена в ненависти, а я ненавижу тех, кто ненавидит!» — добавил Рустам.

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