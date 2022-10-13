Поплавскую пристыдили за «дешевый наезд» на Бузову после сравнений с «отрыжкой поколения»

Рустам Солнцев уверен, что высказывания Яны Поплавской — главной Красной Шапочки СССР — явно не дотягивают до того мастерства, которым владеет он сам.

Так, экс-участник «Дома-2» в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» припомнил, что Поплавская сравнила Ольгу Бузову с «отрыжкой поколения». По мнению шоумена, это детский лепет.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».