«У Аленки были два микроинсульта»: звезда «Дома-2» сболтнул о здоровье Водонаевой

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» поделился мнением о том, что Алена не «сидит» на бьюти-процедурах.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев отвесил галантный комплимент Алене Водонаевой, заметив, что она, как женщина, совсем не изменилась и выглядит все так же восхитительно.

При этом звезда телестройки уверен, что это вовсе не заслуга филлеров или уколов красоты. Максимум, чем пользуется Водонаева, так это обертывания и массаж.

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«Вы не забывайте, что у Аленки были два микроинсульта, накрывшие ее еще в молодом возрасте в связи с особенностью и хитросплетениями вен в ее головном мозге. Тогда был поставлен точный диагноз, почему это произошло. И она никаким образом не использует максимум процедур», — заверил Рустам.

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