«У Аленки были два микроинсульта»: звезда «Дома-2» сболтнул о здоровье Водонаевой

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев отвесил галантный комплимент Алене Водонаевой, заметив, что она, как женщина, совсем не изменилась и выглядит все так же восхитительно.
При этом звезда телестройки уверен, что это вовсе не заслуга филлеров или уколов красоты. Максимум, чем пользуется Водонаева, так это обертывания и массаж.
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«Вы не забывайте, что у Аленки были два микроинсульта, накрывшие ее еще в молодом возрасте в связи с особенностью и хитросплетениями вен в ее головном мозге. Тогда был поставлен точный диагноз, почему это произошло. И она никаким образом не использует максимум процедур», — заверил Рустам.