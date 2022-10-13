«У Аленки были два микроинсульта»: звезда «Дома-2» сболтнул о здоровье Водонаевой

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев отвесил галантный комплимент Алене Водонаевой, заметив, что она, как женщина, совсем не изменилась и выглядит все так же восхитительно.

При этом звезда телестройки уверен, что это вовсе не заслуга филлеров или уколов красоты. Максимум, чем пользуется Водонаева, так это обертывания и массаж.

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