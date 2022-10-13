В театре Александра Новикова отказались исполнять хиты сбежавшей в Израиль Аллы Пугачевой

Концерты «Алла tribute» были запланированы на 14 и 15 октября. Проект театра позиционировался, как «признание в любви Примадонне». В программе были такие хиты Аллы Пугачевой, как «Арлекино», «Все могут короли», «Живи спокойно, страна», «Миллион алых роз», «Старинные часы», «Озеро надежды» и «Не отрекаются любя».

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Напомним, Алла Пугачева сейчас находится в Израиле. На днях она посетила концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве.

По материалам 66.ru.