«Три ошибки в одном слове!»: Шахназаров высмеял безграмотность Собчак

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем микроблоге рассказала, что тоже была на том самом знаковом концерте Земфиры в Тель-Авиве. Но название города написала неправильно. Это не осталось незамеченным для журналиста Михаила Шахназарова. Он высмеял светскую львицу в шоу «Полный абзац» на YouTube.

«Ксения Собчак написала: «Вчера посетила концерт Земфиры в Телявиве». «Телявив» пишет Ксения Собчак. Ей-то похер», - поражается журналист. – «Три ошибки в одном слове! Ксюша, молодец! Она путала Иран с Ираком! Золотая медаль, но она занималась в Питере, пока все учились, семки лузгала под пиво и училась «чо» говорить».

Журналист долго не могу успокоиться, восклицая, почему Собчак такая безграмотная.