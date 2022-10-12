Протест против матери? Почему Орбакайте не последовала примеру Пугачевой

На днях СМИ сообщали, что певица и актриса Кристина Орбакайте покинула Россию и сейчас находится в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.
В ответ на эти публикации Кристина Орбакайте разместила в микроблоге видео, доказывающее, что сейчас находится в Москве.
Звезда поделилась кадрами, на которых запечатлено, как она прогуливается по «Мосфильму». Вероятно, у Кристины Орбакайте в России много работы, съемки, записи песен, гастроли, поэтому она не покидает страну.
В минувшие выходные, например, Кристина Орбакайте давала концерт в одном из фешенебельных отелей Ялты, о чем свидетельствуют крымские афиши мероприятий.
Кристина Орбакайте в Москве. Фото: соцсети
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Судя по всему, Кристина Орбакайте не поддерживает отъезд за границу своей матери, певицы Аллы Пугачевой.
Напомним, Примадонна накануне посетила концерт Земфиры в Израиле.