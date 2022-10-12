«Не названивала, не спрашивала ничего»: Хилькевич рассказала о расставании с мужем

Анна Хилькевич стала ведущей нового шоу ТНТ «Влюбись, если сможешь». Для съемок, которые проходили в Кейптауне, актрисе пришлось на два месяца уехать от мужа Артура и двух дочек.

Звезда призналась, что в период разлуки открыла в себе новые чувства.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Как ни странно, но именно в разлуке с мужем я обрела доверие к нему. Нет, я не проверяла, не названивала, не спрашивала ничего. Это глубокое чистое чувство доверия, прежде недостижимое мной», — поделилась Анна.

Хилькевич отметила, что супруг поддержал ее двухмесячную командировку и взял на себя все заботы о детях. Также Артур нагрузил себя делами, которыми раньше занималась его знаменитая жена.