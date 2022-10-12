«Не названивала, не спрашивала ничего»: Хилькевич рассказала о расставании с мужем

Анна Хилькевич стала ведущей нового шоу ТНТ «Влюбись, если сможешь». Для съемок, которые проходили в Кейптауне, актрисе пришлось на два месяца уехать от мужа Артура и двух дочек.
Звезда призналась, что в период разлуки открыла в себе новые чувства.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Как ни странно, но именно в разлуке с мужем я обрела доверие к нему. Нет, я не проверяла, не названивала, не спрашивала ничего. Это глубокое чистое чувство доверия, прежде недостижимое мной», — поделилась Анна.
Хилькевич отметила, что супруг поддержал ее двухмесячную командировку и взял на себя все заботы о детях. Также Артур нагрузил себя делами, которыми раньше занималась его знаменитая жена.
Актриса призналась, что очень благодарна избраннику.
«Я не могла бы провести так уравновешенно время, если бы мое сердце было не на месте. Наверное, это следующий этап наших отношений. Мы вместе почти 10 лет, но такое глубокое чувство доверия и безопасности появилось только сейчас», — подытожила она.