София Ротару теряет огромные деньги

Все последние месяцы Софию Ротару не слышно и не видно: ее имя появлялось в СМИ всего несколько раз. По словам ее директора Сергея Лаврова, артистка получает много предложений выступить, но от всего отказывается, потому что считает: сейчас не время.

«София Михайловна всегда была принципиальной. Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. В такие моменты она даже не дает озвучить заказчикам цену. «Сейчас не время выступать, — говорит мне в такие моменты София Михайловна. — Ты что, не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду», — объясняет Лавров.

Он добавил, что из-за этого Ротару теряет крупные суммы: ведь ее выступление на частной вечеринке обычно стоит не меньше 100 тысяч евро. Но это вовсе не заставит Софию Михайловну голодать.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».