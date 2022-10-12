«Для меня певицы Пугачевой не существует»: что, на самом деле, думает о Примадонне Земфира

Две певицы — Алла Пугачева и Земфира — взорвали Сеть, опубликовав совместные снимки каждая в своем микроблоге.
Накануне певица Земфира дала концерт в Израиле, а Алла Пугачева была в числе посетителей. Дивы сделали фото на память и обменялись восторженными отзывами друг о друге.
Судя по всему, Земфира Рамазанова пересмотрела свое отношение к Примадонне и ее творчеству. Еще несколько лет назад она позволяла себя грубые выпады в адрес Аллы Пугачевой.
В Интернете всплыли цитаты, которыми Земфира Рамазанова пыталась задеть Аллу Пугачевой. Певица заявляла, что ее никогда не трогали песни в исполнении Примадонны.
«Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа «Арлекино» или «Айсберг», — говорила Земфира.
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Алла Пугачева и Земфира. Фото: соцсети