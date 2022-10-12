«Для меня певицы Пугачевой не существует»: что, на самом деле, думает о Примадонне Земфира

Две певицы — Алла Пугачева и Земфира — взорвали Сеть, опубликовав совместные снимки каждая в своем микроблоге.

Накануне певица Земфира дала концерт в Израиле, а Алла Пугачева была в числе посетителей. Дивы сделали фото на память и обменялись восторженными отзывами друг о друге.

Судя по всему, Земфира Рамазанова пересмотрела свое отношение к Примадонне и ее творчеству. Еще несколько лет назад она позволяла себя грубые выпады в адрес Аллы Пугачевой.