Менеджер Королевой объяснила вызывающее поведение певицы

Наташа Королева в последнее время ведет себя чрезмерно вызывающе. Певица появилась в Кремле в уж очень откровенном платье, которое едва прикрывало ее шикарный бюст.

Концертный директор певицы, Марина Наринская, подчеркнула, что Королева таким образом самовыражается. И о пиаре речи не идет.

«Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики», — заявила она журналистам.

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Королева родилась на Украине и на фоне всех событий не высказывается. Однако слухи про артистку ходят разные. Вплоть до того, что она на грани развода со своим мужем Тарзаном, поддерживающим Россию.