Не певица — хамелеон: жалкие слова Земфиры в адрес Пугачевой вскрыла Погребняк

Алла Пугачева и Земфира встретились в Израиле. Примадонна пришла на концерт рок-исполнительницы и в компании Ренаты Литвиновой отплясывала под Рамазанову в толпе поклонников.

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По окончании шоу артистки встретились, сфотографировались, а потом расхвалили друг друга в социальных сетях.

Продюсер Мария Погребняк, увидев это, немало удивилась, ведь она помнит совсем иные высказывания Земфиры в адрес Аллы Борисовны.

«Надо же как изменились взгляды Земфиры после того, как она Пугачеву увидела в Израиле. А ведь раньше в интервью говорила: «Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа «Арлекино» или «Айсберг».

Вкусы поменялись, хотя да, последний мини-альбом Земфиры показал, что ее эпоха ушла, певица сама уже не та», — прокомментировал Погребняк в своем телеграме.