Джинсики закатал, бомбер с наклеичками напялил: Прилучный превратился в подростка ради Брутян?

34-летний актер Павел Прилучный показался перед своими поклонниками в новом имидже. Артист, всегда выбирающий брутальные вещи, предстал в молодежном образе, практически превратившись в подростка.

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Павел Прилучный закатал джинсы, раскрыв по моде щиколотки, вместо привычной кожаной куртки надел модель с аппликациями, в завершении образа облачился в белые кроссовки и взял в качестве аксессуара трендовую сумку макси.

Фото в новом луке Павел Прилучный опубликовал в своих соцсетях, сразу же хлебнув волну критики. Люди начали обвинять «мажора», что он молодится ради своей юной жены Зепюр Брутян.

Однако верные почитатели актера заметили, что снимок он объяснил ниже. На самом деле стайл Павел выбрал для новой роли в кино, а не для жизни.