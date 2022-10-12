Выяснилось, что Пугачева подготовилась к завещанию: честно поделила между детьми и внуками

По данным журнала Forbes, состояние Аллы Пугачевой равняется примерно 100 миллионам долларов. В основном — это недвижимость.

Как разузнали журналисты КП, Примадонна уже провела оценку своих активов с юристами, то есть, скорее всего, готовится к написанию завещания.

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Частично Алла Борисовна все-таки успела распределить свои «квадратные метры» между родней, оставив пока в стороне замок, который, судя по всему, вероятнее всего перейдет двойняшкам Лизе и Гарри. Но и старшая дочь Кристина Орбакайте, а также внуки в накладе явно не останутся.

Квартиру на Тверской за 80 миллионов рублей Пугачева отписала старшей наследнице. Квартиру в Филипповском переулке за 300 миллионов рублей Алла Борисовна оставила внуку Дени Байсарову.

Старшему внуку Никите Преснякову она решила завещать дачу на Истре за 127 миллионов. Дом стоит дешевле квартиры его брата, но музыканту звезда уже дарила на свадьбу квартиру, так что тот не должен обижаться.

Остается еще под вопросом пентхаус в Сочи за 200 миллионов рублей, пока известно, что артистка давно там не появлялась — то ли жилье простаивает, то ли уже продала его.