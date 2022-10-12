«Льет уксус, а где без Добронравова была бы?»: народ припомнил Кошмал из «Сватов» ее же слова

Анна Кошмал открестилась от Федора Добронравова и Татьяны Кравченко. Актриса из «Сватов» и слышать не желает о своих сериальных родственниках. Оказывается, звезда народного телехита успела пропесочить и Олесю Железняк, которая сыграла в «Сватах» жену Митяя. Так, внучка Ивана и Валюхи Будько заявила, что Олеся работала «спустя рукава» и свою роль сыграла «отвратительно».

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А ведь недавно в одном из своих интервью Анна уверяла, что благодарна своим коллегам, которые так терпеливо отнеслись к ней на съемках сериала «Сваты». Кошмал никак не ожидала, что ее первый съемочный день будет таким тяжелым. Одним из тех, кто поддержал юную актрису стал именно Федор Добронравов. Ведь Анна сыграла его внучку Женю Ковалеву.

«Добронравов научил меня многим элементарным вещам. Ведь поначалу я была ужасно зажата, двигалась неуклюже, как деревянная, натыкалась на стулья и от этого еще сильнее смущалась», — вспоминала актриса.

Однако вместо благодарности Кошмал отплатила Федору Викторовичу тем, что отказалась с ним общаться. Поклонники напомнили Анне, что когда-то она считала Добронравова едва ли не родным дедушкой.