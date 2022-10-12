«Он всем все оставляет»: как Ефремов лишился квартиры из-за развода

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии. Артиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.

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Поговаривали, что супруга Михаила Олеговича Софья Кругликова решила не дожидаться его освобождения и подать на развод, однако сестра актера Анастасия опровергла сплетни.

Также она подчеркнула, что никто их родных звезды не перебрался за границу, все ждут его дома.

«То, что писали про развод, — полная фигня! Чушь собачья. Да, все непросто. Но Мишка есть. Он нам нужен. И мы его любим», — эмоционально высказалась Ефремова в беседе с aif.ru.

Анастасия отметила, что ее брат всегда трепетно относился к семье и помогал близким. Не обижал Михаил Олегович и бывших жен.