Костенко на слухах о расставании с Тарасовым сообщила, что «теперь свободна»

Третья жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко изо дня в день сталкивается с хейтом в свой адрес. Модель обвиняют за то, что она увела мужа у Ольги Бузовой и напоминают, что бумеранг к ней обязательно вернется.

После развода с бывшей ведущей «Дома-2» футболист строил из себя примерного семьянина. Однако в последнее время его стали замечать в компании разных девушек. Более того, ходят слухи, что Тарасов периодически не ночует дома.

Костенко слухи опровергала, однако недавно написала в соцсетях неоднозначный пост.

«Я свободна!» - опубликовала она. Поклонники тут же подумали, что Костенко и Тарасов все же расстались.

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Однако потом модель пояснила, что завершила грудное вскармливание и теперь может немного выдохнуть.

Напомним, у Анастасии и Дмитрия подрастают две дочки и сын. От первого брака у футболиста есть дочь Ангелина.