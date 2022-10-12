Переплюнул Киркорова и Гагарину: названо имя самого востребованного артиста новогодних шоу

В преддверии новогодних корпоративов известный организатор концертов Табриз Шахиди составил рейтинг самый востребованных артистов. Список был создан, исходя из данных специалиста, основанных на количестве обращений, статистике и букинге от клиентов.

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Шахиди отметил, что вопреки негативным прогнозам, самый «хлебный» месяц в году у звезд не должен быть провальным. Во всяком случае, спада по запросам и предброням на артистов из топ-35 российской сцены нет.

Итак, по данным организатора концертов первое место в рейтинге занял Леонид Агутин. За ним последовали «Руки Вверх!», Zivert, Shaman, Баста, Полина Гагарина, «Иванушки International», МакSим, Анна Асти, Сосо Павлиашвили, Филипп Киркоров, Николай Басков и Сергей Лазарев.

Полный список артистов можно найти в Telegram-канале Шахиди TabrizSuper.