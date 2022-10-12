Волочкова вспомнила о романе с миллиардером Керимовым: «Не просила ни копейки»

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина рассказала о принципах, которых придерживалась в отношениях с бизнесменом.

Анастасия Волочкова три года встречалась с Сулейманом Керимовым. Несмотря на разрыв, балерина до сих пор с нежностью вспоминает о том времени, отмечая, что миллиардер был лучшим мужчиной в ее жизни.

Звезда призналась, что во время романа с бизнесменом придерживалась своих принципов. В частности, она не просила у него денег.

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«Несмотря на то что он миллиардер, я в жизни не попросила у него ни копейки. Он все подарки делал сам, когда хотел», — поделилась Анастасия с Teleprogramma.pro.

Волочкова отметила, что как только в отношениях мужчины и женщины появляется финансовая зависимость, они начинают рушиться.

«Отношения должны быть основаны на уважении, доверии, честности, открытости, искренности, а не на коммерции. Я за независимые отношения, только тогда они приобретут свою ценность», — подытожила артистка.

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