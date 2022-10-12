Волочкова вспомнила о романе с миллиардером Керимовым: «Не просила ни копейки»

Анастасия Волочкова три года встречалась с Сулейманом Керимовым. Несмотря на разрыв, балерина до сих пор с нежностью вспоминает о том времени, отмечая, что миллиардер был лучшим мужчиной в ее жизни.

Звезда призналась, что во время романа с бизнесменом придерживалась своих принципов. В частности, она не просила у него денег.

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