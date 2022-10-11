Лазарев впервые высказался об отношениях с Малиновским

В Сети ходят разные слухи о Сергее Лазареве и Алексе Малиновском, однако певец утверждает, что их связывает исключительно дружба и совместные бизнес-проекты.

«Относительно Алекса Малиновского... Знаю его достаточно давно. Он певец, автор одного из моих хитов. Знакомый мне человек! Безусловно, мы пересекались на каких-то мероприятиях, компаниях, на отдыхе», — заявил Лазарев.

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Сергей также подчеркнул, что три года назад поддержал блокчейн-проект Малиновского, попиарив его в Сети.