Известную российскую певицу попросили признать иноагентом

Известная российская певица Наталья Ветлицкая уже много лет живет в Испании. После романа с олигархом у артистки остался шикарный особняк в Европе и, поговаривают, даже собственный частный самолет.

В последние месяцы Ветлицкая одиозно высказывается в адрес наших соотечественников. Она критикует мировую ситуацию, и поклонники считают, что артистка временами перебарщивает.

«Такое ощущение, что, возможно, ей за это платят. Не хотелось бы в это верить, но проверить однозначно нужно», — заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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При этом он предложил признать Ветлицкую иноагентом за иностранное финансирование.