«Мне не предлагали»: Лев Лещенко заявил об отмене в этом году «Голубого огонька»

Судя по всему, по понятным причинам, в этом году в новогоднюю ночь телевидение не будет развлекать россиян, как раньше. Праздноваться наступление 2023 года будет по-особенному.

Это следует из заявлений некоторых артистов, которые по опыту прошлых лет знают, что уже примерно в это время они получали приглашения для участия в праздничных программах на телевидении. Сейчас такого нет.

Лев Лещенко, завсегдатай новогодних «Голубых огоньков», заявил, что ему пока никаких предложений не поступало.