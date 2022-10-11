«Мне не предлагали»: Лев Лещенко заявил об отмене в этом году «Голубого огонька»

Судя по всему, по понятным причинам, в этом году в новогоднюю ночь телевидение не будет развлекать россиян, как раньше. Праздноваться наступление 2023 года будет по-особенному.
Это следует из заявлений некоторых артистов, которые по опыту прошлых лет знают, что уже примерно в это время они получали приглашения для участия в праздничных программах на телевидении. Сейчас такого нет.
Лев Лещенко, завсегдатай новогодних «Голубых огоньков», заявил, что ему пока никаких предложений не поступало.
«Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Крокусе» один концерт, который по телевидению покажут. Мне не предлагали никакого «Голубого огонька», не приглашали. Будет только в «Крокусе» концерт, там дуэты новогодние — и все», — сказал Лев Лещенко.
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По материалам «Абзаца»