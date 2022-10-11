Умер 39-летний корреспондент программы «Вести» Олег Пакшин

Стало известно о смерти корреспондента программы «Вести» телеканала «Россия 1» Олега Пакшина. Ему было 39 лет. По некоторым данным, Олег Пакшин несколько лет боролся с онкологией.

О смерти своего коллеги сообщили сотрудники телеканала. В скорбном сообщении они отметили, каким светлым и жизнерадостным человеком был Олег Пакшин, как он помогал людям, попавшим в сложную ситуацию.

«Олег никогда не оставался в стороне и помогал всем, кто к нему обращался. Именно с его помощью были собраны деньги на лечение хрустального мальчика Яна Кузнецова, ему сделали важную операцию. Для девочки из Северодвинска со спинальной мышечной атрофией Олег помог договориться с фондом, и появился шанс на спасение малышки. Его талантливые работы вдохновили и многих архангельских журналистов… Материалы и репортажи Олега стали примером и учебным пособием для студентов журфака. Три последних года Олег боролся с онкологическим заболеванием. Нашего коллеги не стало на 40 году жизни. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям и скорбим вместе с ними…» — отметили сотрудники телеканала.

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Дата и место прощания с Олегом Пакшиным пока неизвестны.