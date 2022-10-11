«Голые ляхи — это перебор»: дочь Заворотнюк распекли за эпатажный наряд

Обычно дочь Анастасии Заворотнюк Анна выбирает лаконичные наряды, однако для очередной прогулки по городу звездная наследница примерила необычный образ.
Блогерша надела широкие черные брюки, имитирующие шорты с пристегнутыми штанинами. Анна распустила свои каштановые волосы и дополнила аутфит укороченной кожаной курткой.
«Не подвезете до ближайшей планеты?» — написала дочка актрисы.
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Не все пользователи оценили наряд блогерши.
«Странные брюки. Не ваш стиль», «Обычно очень люблю ваши образы, но голые ляхи — это перебор», «На какой сезон такие штаны? Летом жарко, осенью холодно. Еще и широкие шорты, все поддувать будет», — высказались они.
Напомним, Анна долгое время жила в США. Девушка вернулась в Россию, узнав о болезни знаменитой мамы. Сначала она поселилась в особняке актрисы в Крекшино, а затем перебралась в свою московскую квартиру.