«Голые ляхи — это перебор»: дочь Заворотнюк распекли за эпатажный наряд

Не все пользователи оценили наряд блогерши.

«Странные брюки. Не ваш стиль», «Обычно очень люблю ваши образы, но голые ляхи — это перебор», «На какой сезон такие штаны? Летом жарко, осенью холодно. Еще и широкие шорты, все поддувать будет», — высказались они.

Напомним, Анна долгое время жила в США. Девушка вернулась в Россию, узнав о болезни знаменитой мамы. Сначала она поселилась в особняке актрисы в Крекшино, а затем перебралась в свою московскую квартиру.