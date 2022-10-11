«Голые ляхи — это перебор»: дочь Заворотнюк распекли за эпатажный наряд

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Дочь актрисы предстала в необычном образе.

Обычно дочь Анастасии Заворотнюк Анна выбирает лаконичные наряды, однако для очередной прогулки по городу звездная наследница примерила необычный образ. 

Блогерша надела широкие черные брюки, имитирующие шорты с пристегнутыми штанинами. Анна распустила свои каштановые волосы и дополнила аутфит укороченной кожаной курткой.

«Не подвезете до ближайшей планеты?» — написала дочка актрисы.

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

 Не все пользователи оценили наряд блогерши.

«Странные брюки. Не ваш стиль», «Обычно очень люблю ваши образы, но голые ляхи — это перебор», «На какой сезон такие штаны? Летом жарко, осенью холодно. Еще и широкие шорты, все поддувать будет», — высказались они.

Напомним, Анна долгое время жила в США. Девушка вернулась в Россию, узнав о болезни знаменитой мамы. Сначала она поселилась в особняке актрисы в Крекшино, а затем перебралась в свою московскую квартиру.

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