Директор Пугачевой объявила о поиске новой работы: это конец

Произошло это в публичном пространстве — в соцсетях. Остудин создал пост о Пугачевой, прося народ отстать от народной артистки и прекратить давление на нее. И в комментариях объявилась менеджер Аллы Борисовны.

Вначале они обсуждали высказывания в адрес певицы, а в итоге Елена Чупракова призналась, что ей нужна работа и поинтересовалась, не может ли он ей помочь.

«В конце Елена Чупракова спрашивает: «Кстати, Алексей, а вам менеджер не требуется?» Алексей просто занимается туристическими поездками в Карелию, и Елена Таким образом пытается узнать, нет ли у него рабочего места. А что делать Елене? Хозяйка сбежала, Алла Пугачева покинула Россию! И теперь ей нужно как-то зарабатывать на жизнь», — поведала Алена Жигалова.