«Голос Юлечки»: повзрослевшая дочь Началовой запела и довела публику до слез

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина пошла по стопам звездной мамы и стала активно заниматься музыкой. Оказалось, девушка унаследовала талант певицы.

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9 октября 15-летняя наследница покойной артистки выступила в гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена», который прошел в Государственном кремлевском дворце.

Вера опубликовала в соцсети видео с выступления и призналась, что этот день стал для нее очень важным.