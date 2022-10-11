«Голос Юлечки»: повзрослевшая дочь Началовой запела и довела публику до слез

Юлия Началова с дочкой Верой. Фото: Global Look Press

Юлия Началова с дочкой Верой. Фото: Global Look Press

Девушка унаследовала талант певицы.

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина пошла по стопам звездной мамы и стала активно заниматься музыкой. Оказалось, девушка унаследовала талант певицы.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

9 октября 15-летняя наследница покойной артистки выступила в гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена», который прошел в Государственном кремлевском дворце.

Вера опубликовала в соцсети видео с выступления и призналась, что этот день стал для нее очень важным.

«Это было невероятно», — написала начинающая певица.

Пользователи Сети засыпали Алдонину комплиментами.

«Какая талантливая девочка»; «Просто до слез! Голос Юлечки»; «Будущая звездочка»; «Унаследовала мамин дар. Несколько раз переслушала, чудесный голос», — высказались они.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Певице было всего 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Фото: соцсети

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  