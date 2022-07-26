«Незачем примазываться, что чуждо»: Будина поддержала Певцова, который назвал Киркорова мерзостью

Актриса Ольга Будина в «Телеграме» поддержала коллегу Дмитрия Певцова, который негативно высказался о музыканте Филиппе Киркорове.
«Поддерживаю и благодарю моего прекрасного коллегу и партнера по работе в кино, а ныне депутата Госдумы Дмитрия Певцова! Незачем примазываться к тому, что на самом деле чуждо, «свои» у Киркорова в другом месте. Пиар так себе».
Ранее Дмитрий Певцов заявил в адрес Филиппа Киркорова: «Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде».
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Добавим, что Киркоров хочет выступить в Крыму. Однако у него много противников, которые хотят помешать этим концертам.