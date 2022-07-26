«Незачем примазываться, что чуждо»: Будина поддержала Певцова, который назвал Киркорова мерзостью

Ранее Дмитрий Певцов заявил в адрес Филиппа Киркорова: «Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде».

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Добавим, что Киркоров хочет выступить в Крыму. Однако у него много противников, которые хотят помешать этим концертам.