Невезучий Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз: как выглядит новорожденная доченька и счастливый отец (видео)

Про Алека Болдуина в последнее время слышно только печальные новости. Он попал в трагическую историю со смертью на съемочной площадке, когда из-за оплошности сотрудника киностудии нечаянно застрелил человека. Затем стало известно, что его актерская карьера тоже пошла под откос в свете этих событий.
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Но, к счастью, у Алека Болдуина есть верная и терпеливая жена Хилария, которая стала для него надежной опорой и тылом в сложной ситуации. А теперь выяснилось, что она к тому же подарила ему восьмого ребенка. Для нее же это седьмой совместный наследник. Старшую дочь Айрленд артисту родила его первая супруга Ким Бейсингер.
Радостное событие произошло 22 сентября. Сейчас счастливые родители решились показать кадры с маленькой дочкой из роддома в соцсетях. Они не стали скрывать от поклонников лицо малышки, как это водится у российских знаменитостей.
Новорожденную назвали Иларией Каталиной Иреной.