Невезучий Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз: как выглядит новорожденная доченька и счастливый отец (видео)

Про Алека Болдуина в последнее время слышно только печальные новости. Он попал в трагическую историю со смертью на съемочной площадке, когда из-за оплошности сотрудника киностудии нечаянно застрелил человека. Затем стало известно, что его актерская карьера тоже пошла под откос в свете этих событий.

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Но, к счастью, у Алека Болдуина есть верная и терпеливая жена Хилария, которая стала для него надежной опорой и тылом в сложной ситуации. А теперь выяснилось, что она к тому же подарила ему восьмого ребенка. Для нее же это седьмой совместный наследник. Старшую дочь Айрленд артисту родила его первая супруга Ким Бейсингер.