Невероятно хороша: 46-летняя вдова Михаила Круга подчеркнула точеную фигуру в корсете цвета жирных сливок

Популярная певица Ирина Круг покрасовалась в стильном наряде.
Ирина Круг

Ирина Круг. Фото: соцсети

46-летняя певица Ирина Круг восхитила свою аудиторию, представ в стильном наряде.

Вдова известного исполнителя шансона Михаила Круга предстала в корсете цвета жирных сливок, сочетав его с голубыми джинсами и туфлями-лодочками сливочного оттенка.

При этом Ирина Круг обнажила плечи и подчеркнула точеную фигуру и тонкую талию.

«Все круто», - написала Ирина Круг под фото.

Поклонники немедленно восхитились красотой и природной скромностью вдовы Михаила Круга.

«Обожаю! Скромная, искренняя, настоящая!», «Шикарная, как всегда, и всеми любимая, обожаю вас», «Хороша невероятно», «Шик, блеск, красота и при этом нотки скромности и застенчивости», - высказались в Сети.

Ирина Круг в корсете. Фото: соцсети

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Напомним, Ирина Круг - уже бабушка. Внучку год назад ей подарила взрослая дочь.

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