Невероятно хороша: 46-летняя вдова Михаила Круга подчеркнула точеную фигуру в корсете цвета жирных сливок

46-летняя певица Ирина Круг восхитила свою аудиторию, представ в стильном наряде.
Вдова известного исполнителя шансона Михаила Круга предстала в корсете цвета жирных сливок, сочетав его с голубыми джинсами и туфлями-лодочками сливочного оттенка.
При этом Ирина Круг обнажила плечи и подчеркнула точеную фигуру и тонкую талию.
«Все круто», - написала Ирина Круг под фото.
Поклонники немедленно восхитились красотой и природной скромностью вдовы Михаила Круга.
«Обожаю! Скромная, искренняя, настоящая!», «Шикарная, как всегда, и всеми любимая, обожаю вас», «Хороша невероятно», «Шик, блеск, красота и при этом нотки скромности и застенчивости», - высказались в Сети.
Ирина Круг в корсете. Фото: соцсети
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Напомним, Ирина Круг - уже бабушка. Внучку год назад ей подарила взрослая дочь.