«Нет, нет, нет, ребята»: Миронов кратко прокомментировал отъезд из России Хаматовой

Как только Евгений Миронов услышал фамилию Хаматова так сразу сбежал от представителей прессы.

«Нет, нет, нет, ребята», - произнес он, после чего удалился от журналистов, сообщает «Абзац».

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Напомним, что Хаматова и Миронов – давние друзья. При этом они оказались по разную сторону баррикад. Актриса уехала в Латвию, где живет сейчас в экодомике. При этом она готова, по собственному признанию, в любой момент отказаться от звания народной артистки России.