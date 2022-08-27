«Нет, нет, нет, ребята»: Миронов кратко прокомментировал отъезд из России Хаматовой

Актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов не захотел откровенничать с журналистами на ММКФ о своей подруге актрисе Чулпан Хаматовой, которая покинула страну.
Как только Евгений Миронов услышал фамилию Хаматова так сразу сбежал от представителей прессы.
«Нет, нет, нет, ребята», - произнес он, после чего удалился от журналистов, сообщает «Абзац».
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Напомним, что Хаматова и Миронов – давние друзья. При этом они оказались по разную сторону баррикад. Актриса уехала в Латвию, где живет сейчас в экодомике. При этом она готова, по собственному признанию, в любой момент отказаться от звания народной артистки России.