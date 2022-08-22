«Непосредственность не была надуманной»: Пригожин по-своему объяснял успех Шатунова и «Ласкового мая»

Продюсер Иосиф Пригожин в фильме «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» объяснял, как простому парню Юрию Шатунову удалось покорить в составе «Ласкового мая» сердца миллионов фанатов по всей стране.
«Человек чувствует, когда с ним честно, когда с ним от души и когда ему не врут и не лгут. Это не было партийным заданием».
Как говорил Пригожин, «непосредственность не была надуманной». «Это были те самые чувства, те самые эмоции, те самые фантастические контакты с человеком, с его душой, с его сердцем. Они не были придуманными», — говорил Иосиф Пригожин о группе и Шатунове.
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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. Одно время по стране одновременно гастролировали 67 музыкальных коллективов.