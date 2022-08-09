«Непонятно - вернется ли»: Добровинский сообщил об отъезде Успенской из России

Как добавил адвокат, если Успенская вернется, то ее ждет продолжение истории с избитой собакой. «Мы собираемся подавать заявление в конце августа. Хозяйка избитой собаки надеялась, что зрение у питомца восстановится, но придется делать операцию. Кроме того, высока вероятность, что собака может не проснуться после наркоза. Все это пока затягивает весь процесс», - заметил Добровинский.

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Напомним, что несколько месяцев назад у Успенской около собственного дома случился неприятный инцидент с соседской собакой. Певица считает, что хозяева не следили за своим питомцем. У тех же совсем другое мнение.