«Неплохое название для концертной программы»: Гордон – про получившего новый удар Галкина*

Телеведущий Максим Галкин* покинул страну вместе с семьей весной этого года и по сей день в России не объявлялся, хоть и ходят слухи, что шоумен тайно прилетает на корпоративы подзаработать. За это время он не раз высказался против России. И 16 сентября Минюст признал артиста иноагентом.
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Про получившего новый удар Галкина* высказались многие. Юрист Екатерина Гордон тоже отреагировала на решение Минюста и написала у себя в Telegram: «Галкин* - иноагент. Кстати, неплохое название для концертной программы».
Ранее высказалась про Галкина* другая знаменитость. Актриса Яна Поплавская сравнила шоумена с животным – мол, тот подобен маленькой собачке и беспрестанно лает, прячась за хозяев.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента