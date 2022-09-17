«Неплохое название для концертной программы»: Гордон – про получившего новый удар Галкина*

Про получившего новый удар Галкина* высказались многие. Юрист Екатерина Гордон тоже отреагировала на решение Минюста и написала у себя в Telegram: «Галкин* - иноагент. Кстати, неплохое название для концертной программы».

Ранее высказалась про Галкина* другая знаменитость. Актриса Яна Поплавская сравнила шоумена с животным – мол, тот подобен маленькой собачке и беспрестанно лает, прячась за хозяев.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента