Ненавидящая РФ Лайма Вайкуле снова запела на русском языке

В Сети появилась информация о том, что певица Лайма Вайкуле на традиционном празднике микрорайона Каугури в Юрмале спела песни на русском языке. Речь идет о хитах Раймонда Паулса «Вернисаж» и «Листья желтые». Именно с этими песнями артистка стала известной на весь мир.

На празднике также выступил латвийский певец Интарс Бусулис. Он исполнил две песни на русском — «Я тебя рисую» и «Начнем сначала».

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Напомним, Выйкуле и Бусулис в последнее время нелицеприятно высказываются в адрес нашей страны. Много лет они зарабатывали у нас деньги, а теперь не отказывают себе в негативных выражениях.