«Некрасиво так говорить»: Варшавер пожурил Крока, озвучившего гонорары Хаматовой

Как отметил Варшавер, Кирилл Крок не может точно знать гонорары Хаматовой в «Современнике», потому что сам из другого театра. «Откуда он может знать? Это неправильно. Некрасиво так говорить. Хаматова поступила, конечно, неправильно, но не верю, что ей платили такие деньги в театре», — заметил Варшавер.

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Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что одна из актрис, которая наплевала на свою страну, получала за выход на сцену по 200 тысяч рублей. Имени он не озвучил, но все поняли, что речь шла именно о Чулпан Хаматовой, которая уехала жить в Латвию.