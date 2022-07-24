«Он не жилец»: Андрей Разин предсказал страшную смерть Юрия Шатунова полгода назад

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин разместил в микроблоге аудио-сообщение, в котором обвинил окружение Юрия Шатунова в его скоропостижной смерти.
По словам Андрея Разина, директор певца прекрасно знал, что Юрий Шатунов тяжело болен, но при этом составил для него напряженный гастрольный график.
Тяжелая работа и постоянные перегрузки, по словам Андрея Разина, и свели в могилу его бывшего подопечного.
Продюсер напомнил, что за полгода до смерти Юрия Шатунова в одном из интервью он предвидел его скорый конец.
«Я считаю, что это было преднамеренное убийство. Убийство в том, что его заставили работать в таком графике. Я еще полгода назад сказал, что он не выдержит и умрет. У него куча болячек, помимо гайморита, перенесенного ковида. У него порок сердца. Я сказал – что сердце не выдержит, они его добили. Я говорил, что при таком графике и его болезнях, он не жилец», - высказался Андрей Разин.
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Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего вокалиста стал инфаркт миокарда.