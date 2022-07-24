«Он не жилец»: Андрей Разин предсказал страшную смерть Юрия Шатунова полгода назад

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин разместил в микроблоге аудио-сообщение, в котором обвинил окружение Юрия Шатунова в его скоропостижной смерти.

По словам Андрея Разина, директор певца прекрасно знал, что Юрий Шатунов тяжело болен, но при этом составил для него напряженный гастрольный график.

Тяжелая работа и постоянные перегрузки, по словам Андрея Разина, и свели в могилу его бывшего подопечного.

Продюсер напомнил, что за полгода до смерти Юрия Шатунова в одном из интервью он предвидел его скорый конец.