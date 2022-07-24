«А кто сказал, что все будет гладко»: Анна Нетребко высказалась о протестах против ее концертов в Баварии

Оперная певица Анна Нетребко поделилась в микроблоге видео, которым доказала, как тепло и восторженно принимала ее публика в Баварии.
Накануне звезда выступила на фестивале в замке в Регенсбурге. Внутри стен шел концерт Анны Нетребко, а за ними бунтовали протестующие, недовольные желанием Анны Нетребко усидеть на двух стульях.
В соцсетях Анна Нетребко назвала свое видео ответом на протесты. По ее подсчетам, митинговать пришли всего каких-то три десятка человек, в зале было в сто раз больше.
«Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале - 3000! Сравняете счет? А пока я забью гол в другом месте. Спасибо, Регенсбург»,
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Напомним, в Баварском Регенсбурге прошли стихийные акции протестов против концертов Анны Нетребко. Протестующие вышли с плакатами: «Не в Нью-Йорке, не в Штутгарте, почему здесь?»