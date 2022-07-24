«А кто сказал, что все будет гладко»: Анна Нетребко высказалась о протестах против ее концертов в Баварии

Оперная певица Анна Нетребко поделилась в микроблоге видео, которым доказала, как тепло и восторженно принимала ее публика в Баварии.

Накануне звезда выступила на фестивале в замке в Регенсбурге. Внутри стен шел концерт Анны Нетребко, а за ними бунтовали протестующие, недовольные желанием Анны Нетребко усидеть на двух стульях.

В соцсетях Анна Нетребко назвала свое видео ответом на протесты. По ее подсчетам, митинговать пришли всего каких-то три десятка человек, в зале было в сто раз больше.