Не женат, богат, влиятелен: кто на самом деле спонсирует сладкую жизнь Лободы

Светлана Лобода в свое время категорически отказалась говорить, является ли немецкий музыкант Тилль Линдеманн ее возлюбленным и отцом ее дочки Тильды. Однако проговорилась, что ее связывает контракт с артистом. Но разве контракт заключают влюбленные?

Журналисты КП теперь утверждают, что на самом деле любовником знойной блондинки является украинский олигарх Артур Гранц. Именно он сейчас содержит опальную звезду, которая лишилась своих основных заработков, подрабатывая на ереванских корпоративах.

По данным издания, 50-летний миллиардер даже развелся со своей женой. Но, увы, дела у него, как и у многих сейчас, не так хороши, как раньше.

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