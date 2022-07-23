Не выдержала жары и разделась: Анна Asti показала, что скрывала под кожаным плащом на фестивале

Экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба выбрала броский, но не уместный образ в 30-градусную жару. Она привлекла к себе внимание.
Анна Asti

Анна Asti. Фото: соцсети звезды

Анна Дзюба стала популярной певицей, когда начала выступать в составе группы Artik&Asti. Но с недавних пор она строит сольную карьеру.

Примечательно, что в свои годы ей удалось добиться большой известности и оказаться втянутой в скандалы. Недавно ее новый имидж подвергли критике, обвинив в подражании Светланы Лободы.

В последнее время Анна старается быть частью светского общества и не пропускает громких мероприятий. Выпустив новые хиты, она спешит их спеть на сцене. И 23 июля артистка стала одной из звезд фестиваля VK Fest.

На этот раз Анна многих удивила, так как щеголяла по улице в 30-градусную жару в кожаном плаще алого цвета и босоножках. Окружающие были поражены, так как не каждая выдержит такое пекло в подобном наряде.

Но потом артистка не устояла и скинула свою одежду. Она осталась в миниатюрном платье со стразами.  Поклонники уверены, что Дзюба взмокла за те минуты, чтобы была в плаще.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие восхитились тем, как выглядит певица. Ее осыпали комплиментами. Анна не скрывает, что хочет похудеть. На фестивале появилась и Ольга Бузова, которая вернулась из Африки. Она произвела фурор, показав свои прелести в откровенном боди.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  