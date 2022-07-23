Не выдержала жары и разделась: Анна Asti показала, что скрывала под кожаным плащом на фестивале

Анна Дзюба стала популярной певицей, когда начала выступать в составе группы Artik&Asti. Но с недавних пор она строит сольную карьеру.

Примечательно, что в свои годы ей удалось добиться большой известности и оказаться втянутой в скандалы. Недавно ее новый имидж подвергли критике, обвинив в подражании Светланы Лободы.