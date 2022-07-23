Не выдержала жары и разделась: Анна Asti показала, что скрывала под кожаным плащом на фестивале

Анна Дзюба стала популярной певицей, когда начала выступать в составе группы Artik&Asti. Но с недавних пор она строит сольную карьеру.
Примечательно, что в свои годы ей удалось добиться большой известности и оказаться втянутой в скандалы. Недавно ее новый имидж подвергли критике, обвинив в подражании Светланы Лободы.
В последнее время Анна старается быть частью светского общества и не пропускает громких мероприятий. Выпустив новые хиты, она спешит их спеть на сцене. И 23 июля артистка стала одной из звезд фестиваля VK Fest.
На этот раз Анна многих удивила, так как щеголяла по улице в 30-градусную жару в кожаном плаще алого цвета и босоножках. Окружающие были поражены, так как не каждая выдержит такое пекло в подобном наряде.
Но потом артистка не устояла и скинула свою одежду. Она осталась в миниатюрном платье со стразами. Поклонники уверены, что Дзюба взмокла за те минуты, чтобы была в плаще.
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Многие восхитились тем, как выглядит певица. Ее осыпали комплиментами. Анна не скрывает, что хочет похудеть. На фестивале появилась и Ольга Бузова, которая вернулась из Африки. Она произвела фурор, показав свои прелести в откровенном боди.